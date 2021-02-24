افتتاح معرض صفحات من الوجدان للفنان على نبيل وهبة

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلة٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ معرض الفنان علي نبيل وهبه٬ والذي يقام تحت عنوان "صفحات من الوجدان"٬ بقاعة أحمد صبري - بمركز الجزيرة للفنون. ويستمر المعرض حتى الخميس الموافق 11 مارس المقبل.أقام الفنان نبيل علي العديد من المعارض بالقاهرة والإسكندرية ابتداء من 1963 فى النحت والتصوير٬ ومن بينها: معرض بالمركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى الدبلوماسيين الأجانب 2000. معرض بقاعة الباب - سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بدار الاوبرا المصرية أبريل 2015.كما شارك في العديد من المعارض الجماعية المحلية مثل: معارض جماعة الفنانين الخمسة حيث كان عضوًا بها. معرض ذكرى جمال عبد الناصر بمبنى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى سبتمبر 1972.- المعرض القومى للفنون التشكيلية دورات 1996ــ 1997 ــ 1998-2001.صالون الأعمال الفنية الصغيرة الثالث بمجمع الفنون 1999. المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة2005 مهرجان الإبداع التشكيلى الأول2007. معرض "الموديل" بقاعة قرطبة بالمهندسين يوليو 2010. معرض "أتنين.. أتنين" بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية فبراير 2015.