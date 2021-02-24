البرازيل تسجل ارتفاعًا حادًا لإصابات ووفيات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيلها 62715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1386 وفاة ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.وأفادت الوزارة - في إحصائية يومية - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ24 ساعة إلى 10257875 حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات 248529 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.