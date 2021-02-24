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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل ارتفاعًا حادًا لإصابات ووفيات كورونا اليومية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:46 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيلها 62715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1386 وفاة ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة - في إحصائية يومية - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ24 ساعة إلى 10257875 حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات 248529 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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