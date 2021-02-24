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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية المغرب وإسبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:28 ص
ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
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أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عبر تقنية الاتصال المرئي، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية بأن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وخلال المباحثات، اتفق الوزيران على عقد الاجتماع رفيع المستوى بمجرد أن تسمح الظروف الصحية وعلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات، وخاصة في الميدان الاقتصادي والثقافي والتعليمي واغتنام الفرص المتاحة في سياق ما بعد جائحة كورونا للاستفادة من التكامل بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في المغرب الكبير والساحل والمنطقة الأورومتوسطية.

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