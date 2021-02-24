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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمنى يحذر من إعدام الحوثيين لـ 4 صحفيين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:26 ص
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من إقدام ميليشيا الحوثي على تصفية أربعة من الصحفيين بعد إصدارها أوامر بإعدامهم.

وأوضح الإرياني - في تصريح نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن ميليشيا الحوثي بعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، وجهت ما يسمى "محكمة الاستئناف" الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام في الـ 7 من مارس القادم‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن جريفيث وكافة منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان، بممارسة الضغط اللازم على ميليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين دون قيد أو شرط.

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