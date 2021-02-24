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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أثر الحضارة المصرية على اليونانية ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:24 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم الأربعاء٬ محاضرة جديدة بعنوان "أثر الحضارة المصرية على الحضارة اليونانية" والتي تنظمها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس.

يلقي المحاضرة الدكتور محمد عبد الغني - أستاذ التاريخ القديم والحضارة اليونانية والرومانية - جامعة الإسكندرية، وتدير اللقاء الدكتورة هالة خلف - أستاذة التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس.

ويُعقد اللقاء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك.

يشار إلي أن الحضارة المصرية مع أنها أقدم الحضارات، إلا أنها في نفس الوقت أكثر الحضارات عراقة وأصالة دوامًا وتأثيرًا على الحضارات المعاصرة واللاحقة، ورغم هذه الريادة والتأثير الواضح على الحضارات الأخرى.

ويؤكد الدكتور ميلاد حنا في كتابه الأعمدة السبعة للشخصية المصرية٬ على أن حضارة مصر الفرعونية قد انتقلت من خلال اليونان والرومان إلى أوروبا والغرب، ثم تأثرت بحضارة العرب، وهكذا نجد أن ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية الآن، من تقدم ما هو إلا نتيجة تراكم للمعرفة الإنسانية في مراحلها المختلفة، وكان لمصر دورها الكبير في هذا المجال، ولذلك فإن الحضارة الغربية اليوم هي نتيجة لتراكم حضارة مصر والعرب وغيره من حضارات البشرية.

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