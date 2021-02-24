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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مواويل وأغانى تراثية فى ورشة «ع الربابة» بمكتبة الحضارة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:21 ص
مكتبة الحضارة
مكتبة الحضارة
نضال ممدوح
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أقيمت اليوم بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل وكتاب قايتباى بالقلعة٬ ورشة وندوة فنية بعنوان «ع الربابة»٬ بمشاركة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8: 14 سنة، والورشة ضمن سلسلة ورش إحياء التراث التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي.
استهلت الورشة بتقديم تاريخي عن الموسيقى ونشأتها وتعريف النشء على أقدم الآلات الموسيقية التراثية، وهي «الربابة»، وقام المشاركون بتنفيذ نموذج لعازف الربابة مع الفنانة لينا عبد الفتاح، باستخدام الخامات المتنوعة والألوان المميزة لزي العازف المصري الصعيدي.

وأقيم على هامش الورشة ندوة تطبيقية تحت عنوان «ع الربابة» استضافت مجموعة متميزة من فناني الفلكلور المصري بوزارة الثقافة المصرية، وهم الفنانة رباب ناجي من مركز الإبداع الفني، والفنان محسن الشيمي من البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، كما استضافت الندوة كوكبة من أساتذة الجامعة المتخصصين، الدكتور محمد أبو زيد من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتورة ألآء بدر جامعة SOAS بلندن.

أدارت الندوة الدكتورة أسماء جبر، التي استهلت حديثها بمقدمة تاريخية عن أهمية الموسيقي، كأحد روافد الثقافة المصرية، مشيرة إلى دراية الفنان المصري بأهمية الموسيقي والتأثير الحسي للآلات الموسيقية المختلفة وارتباطها الوثيق بكافة أنشطته اليومية.

وتحدث الدكتور «أبو زيد» عن الربابة بتعريف أنواع الآلات الوترية والإيقاعية، وتاريخها والحديث عن المقامات الموسيقي العربية، وألقيى الضوء على نموذج الربابة وكيفية انتقالها عبر الشرق وتطورها عبر العصور، وقدم مقطوعة موسيقية على العود للتعرف على اختلاف النغمات بين الآلات الوترية.

وقدم الفنان «الشيمي» عاشق الربابة شرحًا وافيًا عن الربابة والخامات المستخدمة في صنعها، كما قدم فقرة فنية عن المواويل الشعبية لـ«أبو زيد الهلالي»، إلى جانب مقتطفات من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم على نغمات الربابة، وأتاح فرصة التجربة للحاضرين لتعلم العزف على الربابة.

واستمتع الحضور بصوت الفنانة رباب ناجي التي تغنت بأجمل المواويل، منها «مربعات ابن عروس، مفروشة بالحنة، ياما دقت طبول»، وغيرها من أغاني الفلكلور المصري، واستمعت لمواهب النشء وتوجيهم لتنمية مواهبهم.

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