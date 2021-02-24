ارتفاع عدد مصابى حادث سيوة إلى 11 شخصًا

كشف محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح عن ارتفاع عدد مصابي حادث سيوة إلى 11 مصابًا، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى سيوة المركزي لإجراء الفحوصات الطبية.وكان قد شهد طريق سيوة انقلاب سيارة ميكروباص ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وعلي الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلهم إلى المستشفى.