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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبو سديرة: سنتجه بالدعاية للسوق الروسى بعد فتح الشارتر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:59 م
ماجد أبو سديرة،
ماجد أبو سديرة،
رامى حسين
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قال ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن السوق الروسي من الأسواق الهامة للسياحة المصرية، ولا نستطيع أن ننكر أنه السوق الأول من حيث الأعداد السياحية قبل توقفة فى 2015.

وأضاف "أبو سديرة"، فى تصريحات لـ"الدستور"، "ننتظر حاليا حتى تتم استعادة حركة الطيران المباشرة من المدن الروسية إلى المقاصد المصرية للتوجه إليهم بالخطط الدعائية لاستعادة النصيب السياحى الذى كان يأتى إلينا منها".

وأشار أبو سديرة إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع منظمى الرحلات الأجنبية لمعرفة التوقيتات المناسبة لاستيعاب السوق الحملات الدعائية للترويج والتنشيط السياحى، للتوجه إليهم وخاصة أنه ستكون هناك منافسة شرسة بين الدول السياحية لاستقطاب أكبر عدد من السائحين خلال الفترة المقبلة.

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