رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على طرود «لنش بورسعيد» المفقود من 7 أيام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:07 ص
لنش بورسعيد
لنش بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
كشف مصدر مطلع بهيئة قناة السويس، عن العثور على الطرود التي كان يحملها اللنش الغارق والمعروفة بلغة البحر بـ"الشكات"، والتي تسببت في غرق اللنش بسبب عطل في ونش السفينة، لتسقط الطرود مسببة في اختلال توازن اللنش وغرفه، إلا أنه حتى الآن لم يتم العثور على اللنش الغارق والذي يرجح أن تكون الجثث الثلاثة المختفية بداخله.

ولفت المصدر إلى أن اللنش ابتعد عن مكان سقوط الطرود، نظرا لوجود فتحات تهوية فيه تسمح بدخول الهواء بداخله مما يجعل الرياح والأمواج تعصف به وتدفعه بعيدًا.

وشدد المصدر على أن الهيئة تقدم الأعمال والجهود للعثور على اللنش الغارق في البحر المتوسط، والذي راح ضحيته 5 من أبناء محافظة بورسعيد، أثناء توصيلهم طردًا لإحدى السفن التابعة لأحد التوكيلات الملاحية داخل المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هيئة قناة السويس استعانت بـ"روبوت" تصاحبه سفينة عملاقة تابعة للهيئة، ويشرف عليه كبار المهندسين يقوم الآن بتمشيط خط سير اللنش الغارق ويقوم بتصوير الغاطس، وذلك في اليوم السابع لحادث الغرق تمهيدا لانتشاله فور العثور عليه في الأعماق.

وأشار إلى أن أعمال البحث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى اللنش الغارق، مؤكدًا أن جهود البحث مستمرة بمتابعة الأهالي.

وأوضح أن أهالي الضحايا قد تسلموا تطبيقًا على الهواتف المحمولة يستطيعون من خلاله متابعة التصوير الذي يقوم به الروبوت للإحداثيات التي حددتها الهيئة، وذلك حتى تطمئن قلوبهم تجاه الجهود التي تقوم بها الهيئة.

يذكر أن لنش تابع لأحد التوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد، قد خرج قبل 7 أيام لتوصيل مجموعة من الطرود لسفينة في غاطس البحر المتوسط على بعد 20 ميلًا، ونتيجة ارتفاع الأمواج لـ 8 أمتار، تعرض اللنش للغرق وراح ضحيته 5 من العمال.

بينما تمكن لنش آخر تابع لهيئة قناة السويس من استخراج جثمان "محمد السيد"، الضحية الأولى للحادث، وظهر جثمان الفقيد الثاني "ماهر جابر" على شاطئ غزة برفح بعدما قذفت به الأمواج.

فيما أعلنت قناة السويس عن قيام القاطرة مصاحب 4 بالبحث عن المفقودين واللنش، وأعلنت كذلك وزارة البترول عن قيام القاطرة أحمد فاضل بالمشاركة في أعمال البحث.

وينتظر أهالي الضحايا نتائج الجهود المبذولة، للعثور على جثامين أبنائهم، وذلك بعد مرور 7 أيام على الحادث، حتي يتم إيداع الجثامين مثواها الأخير، وتتابع النيابة العامة التحقيق في القضية.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«الصحة»: تسجيل 633 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

ارتفاع عدد مصابى حادث سيوة إلى 11 شخصًا

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تعادل الترجى التونسى ومولودية الجزائر 1-1 بدورى الأبطال

دراسة تؤكد أهمية النوم لربط العاطفة بالذاكرة

تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض صفحات من الوجدان للفنان على نبيل وهبة

أثر الحضارة المصرية على اليونانية ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

مواويل وأغانى تراثية فى ورشة «ع الربابة» بمكتبة الحضارة

اتحاد الناشرين يوفر مشروعا صحيا لأعضاء الجمعية العمومية