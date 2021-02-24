العثور على طرود «لنش بورسعيد» المفقود من 7 أيام

كشف مصدر مطلع بهيئة قناة السويس، عن العثور على الطرود التي كان يحملها اللنش الغارق والمعروفة بلغة البحر بـ"الشكات"، والتي تسببت في غرق اللنش بسبب عطل في ونش السفينة، لتسقط الطرود مسببة في اختلال توازن اللنش وغرفه، إلا أنه حتى الآن لم يتم العثور على اللنش الغارق والذي يرجح أن تكون الجثث الثلاثة المختفية بداخله.ولفت المصدر إلى أن اللنش ابتعد عن مكان سقوط الطرود، نظرا لوجود فتحات تهوية فيه تسمح بدخول الهواء بداخله مما يجعل الرياح والأمواج تعصف به وتدفعه بعيدًا.وشدد المصدر على أن الهيئة تقدم الأعمال والجهود للعثور على اللنش الغارق في البحر المتوسط، والذي راح ضحيته 5 من أبناء محافظة بورسعيد، أثناء توصيلهم طردًا لإحدى السفن التابعة لأحد التوكيلات الملاحية داخل المياه العميقة بالبحر المتوسط.وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هيئة قناة السويس استعانت بـ"روبوت" تصاحبه سفينة عملاقة تابعة للهيئة، ويشرف عليه كبار المهندسين يقوم الآن بتمشيط خط سير اللنش الغارق ويقوم بتصوير الغاطس، وذلك في اليوم السابع لحادث الغرق تمهيدا لانتشاله فور العثور عليه في الأعماق.وأشار إلى أن أعمال البحث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى اللنش الغارق، مؤكدًا أن جهود البحث مستمرة بمتابعة الأهالي.وأوضح أن أهالي الضحايا قد تسلموا تطبيقًا على الهواتف المحمولة يستطيعون من خلاله متابعة التصوير الذي يقوم به الروبوت للإحداثيات التي حددتها الهيئة، وذلك حتى تطمئن قلوبهم تجاه الجهود التي تقوم بها الهيئة.يذكر أن لنش تابع لأحد التوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد، قد خرج قبل 7 أيام لتوصيل مجموعة من الطرود لسفينة في غاطس البحر المتوسط على بعد 20 ميلًا، ونتيجة ارتفاع الأمواج لـ 8 أمتار، تعرض اللنش للغرق وراح ضحيته 5 من العمال.بينما تمكن لنش آخر تابع لهيئة قناة السويس من استخراج جثمان "محمد السيد"، الضحية الأولى للحادث، وظهر جثمان الفقيد الثاني "ماهر جابر" على شاطئ غزة برفح بعدما قذفت به الأمواج.فيما أعلنت قناة السويس عن قيام القاطرة مصاحب 4 بالبحث عن المفقودين واللنش، وأعلنت كذلك وزارة البترول عن قيام القاطرة أحمد فاضل بالمشاركة في أعمال البحث.وينتظر أهالي الضحايا نتائج الجهود المبذولة، للعثور على جثامين أبنائهم، وذلك بعد مرور 7 أيام على الحادث، حتي يتم إيداع الجثامين مثواها الأخير، وتتابع النيابة العامة التحقيق في القضية.