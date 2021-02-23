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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

لوحة إبداعية لشيخ الأزهر مصنوعة من السجاد (صورة)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:43 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
إسلام أبوالمجد
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نشرت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر لوحة فنية لمدرس بقسم التربية الفنية رسم فيها ملامح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على سجادة يدوية مطرزة استغرق العمل فيها خمسة أشهر.

وقالت الوحدة، في منشورها، "انتهى الفنان فتحى حماد، عضو هيئة التدريس بقسم التربية الفنية بجامعة الأزهر، من رسم ملامح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على سجادة مطرزة ومصنعة يدويا استغرق تنفيذها 5 أشهر متواصلة، وأهديت لمكتبته بالقرنة بالأقصر، تعبيرا عن رمزية الإمام وجهده فى نشر وتعزيز الوسطية، وأنها أول سجادة مصنوعة يدويا، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تحمل صورته، ومن خلفها الجامع الأزهر الشريف، وتم وضعها في صدر مكتبة الأزهر، المجاورة لساحة الإمام الطيب، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لكلية التربية".

وتبلغ مساحة السجادة 260 سم في 220 سم، وسمك أكثر من 6 سم، حيث تعتبر أول سجادة تافت من إنتاج جامعة الأزهر، وتمت الاستعانة بالصوف الطبيعي في عملها.

وعلق الدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية بالأزهر وفقا لوحدة الاتصال، قائلا: "السجادة عمل رمزى يعكس مدى قيمة الإمام الأكبر عند أبنائه من أعضاء هيئة التدريس والطلاب"، موضحًا أنه تم إهداء السجادة، بمناسبة اليوبيل الذهبي للكلية، إلى الأمام الأكبر، والذى فَضل أن يتم وضعها بمكتبة الأزهر الموجودة بساحة الطيب، بالبر الغربى لمدينة الأقصر.

وشارك في تصميم بروازها الخارجي الدكتور محروس عتاقي، الفنان التشكيلي، وجاءت ضمن أعمال فنية أنتجها قسم التربية الفنية احتفالا باليوبيل الذهبي للكلية.

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