رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط تاجرى مخدرات وخمور بمركز دار السلام فى سوهاج

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:36 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
أمر المستشار أحمد سلمان، مدير نيابة مركز دار السلام بسوهاج، حبس متهمان ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاتجار بالمخدرات والخمور، وذلك قبل ترويجهما لكمية من الهيروين والشابو والحشيش والخمور على عملائهما المتعاطين.

وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها، واعترف المتهمان بحيازتهما المواد المخدرة والخمور بقصد الاتجار والتعاطي، والمبلغ المالي حصيلة بيعه للمواد المخدرة، والهاتف المحمول للاتصال على عملائه المتعاطين.

كان اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخليه، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن الواقعة لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، وضباط مباحث مركز دارالسلام.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد محمد الفولي رئيس مباحث مركز دار السلام بسوهاج، وبرئاسة العقيد محمد أيوب وكيل فرع بحث الشرق.

وتم ضبط المتهم «شريف. ع. ح » ٣٥ سنة عامل، ومقيم في بندر دار السلام بسوهاج يقوم بالاتجار بالمخدرات، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن ١٤١ جرامًا، وكمية من الشابو تزن ١٨٠ جرامًا، وعدد ٣ طلقات حية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره ٢٥٠ جنيهًًا، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٢١، إداري مركز دار السلام.

كما تم ضبط المتهم «صلاح. ص. ن. »، 45 سنة، عامل، ويقيم الكشح بدائرة مركز شرطة دار السلام، وعثر بحوزته على «12 قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر يزنوا 60 جرامًا تقريبًا، و2 صندوق بداخلهم 47 زجاجة تحتوي على مواد كحلية «بيرة»، وكارتونة بداخلها 24 كنز «بيرة» 500 مم، و17 زجاجة أخرى تحتوي على مادة كحلية آخرى «وسكي مصري»، و2 كارتونة بداخلهما 94 زجاجة مادة كحلية، و12 وكارتونة بداخلها 53 زجاجة، مواد كحلية، وكارتونة بداخلها 59 زجاجة مواد كحلية، بأجمالي عدد ٣١٨ مشروبات كحولية مختلفة الماركات، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 620 جنيهًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٨٣ إداري مركز دار السلام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على سائق مركب بحيرة مريوط وإحالته للتحقيق

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

إدارة الزمالك: لائحة النادى معتمدة بعد موافقة اللجنة الأولمبية

فوز وادى دجلة والطيران والجونة فى دورى الكرة النسائية

أتلتيكو مدريد يخسر أمام تشيلسى بهدف دون رد بدورى الأبطال

بايرن ميونخ يفوز على لاتسيو 4-1 بدورى الأبطال

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»

«دَوىُّ الجَائِحة» كتاب يحمل فى طياته الكثير من الدروس والعبر

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. الليلة

الشاعر العراقى عارف الساعدى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»