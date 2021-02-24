ضبط تاجرى مخدرات وخمور بمركز دار السلام فى سوهاج

أمر المستشار أحمد سلمان، مدير نيابة مركز دار السلام بسوهاج، حبس متهمان ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاتجار بالمخدرات والخمور، وذلك قبل ترويجهما لكمية من الهيروين والشابو والحشيش والخمور على عملائهما المتعاطين.وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها، واعترف المتهمان بحيازتهما المواد المخدرة والخمور بقصد الاتجار والتعاطي، والمبلغ المالي حصيلة بيعه للمواد المخدرة، والهاتف المحمول للاتصال على عملائه المتعاطين.كان اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخليه، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن الواقعة لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، وضباط مباحث مركز دارالسلام.وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد محمد الفولي رئيس مباحث مركز دار السلام بسوهاج، وبرئاسة العقيد محمد أيوب وكيل فرع بحث الشرق.وتم ضبط المتهم «شريف. ع. ح » ٣٥ سنة عامل، ومقيم في بندر دار السلام بسوهاج يقوم بالاتجار بالمخدرات، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن ١٤١ جرامًا، وكمية من الشابو تزن ١٨٠ جرامًا، وعدد ٣ طلقات حية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره ٢٥٠ جنيهًًا، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٢١، إداري مركز دار السلام.كما تم ضبط المتهم «صلاح. ص. ن. »، 45 سنة، عامل، ويقيم الكشح بدائرة مركز شرطة دار السلام، وعثر بحوزته على «12 قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر يزنوا 60 جرامًا تقريبًا، و2 صندوق بداخلهم 47 زجاجة تحتوي على مواد كحلية «بيرة»، وكارتونة بداخلها 24 كنز «بيرة» 500 مم، و17 زجاجة أخرى تحتوي على مادة كحلية آخرى «وسكي مصري»، و2 كارتونة بداخلهما 94 زجاجة مادة كحلية، و12 وكارتونة بداخلها 53 زجاجة، مواد كحلية، وكارتونة بداخلها 59 زجاجة مواد كحلية، بأجمالي عدد ٣١٨ مشروبات كحولية مختلفة الماركات، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 620 جنيهًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٨٣ إداري مركز دار السلام.