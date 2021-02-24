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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 24 فبراير 2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:38 ص
برج الحوت
برج الحوت
غادة موسى
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: انضم إليكم فرد جديد في العمل منذ فترة، ولكن تشعر بأنه صديق جيد قد يحتاج لنصائحك وبعض من خبرتك فلا تتجاهل ذلك لأنه يثق بك كثيرًا.

عاطفيًا: حافظ علي التوازن في علاقتك مع شريكك، فكلمنكم يشعر بالوحدة والتباعد عن الآخر بسبب الظروف التي مرت بكم الفترة السابقة.

صحيًا: صحتك بدأت في التحسن فحافظ عليها وقلل من التدخين وشرب المنبهات التي تضر صحتك وتذيد من مشكلاتك الصحية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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