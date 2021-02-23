مصرع 6 وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة بسيوة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:26 م
ياسمين شعيبطباعة
قال محمد الطليمي مشرف الطوارئ بمديرية الصحة في مطروح، إن مدينة سيوة شهدت حادث مرورع بقرية المراقي إثر انقلاب سيارة ميكروباص.
وأوضح الطليمي في تصريح لـ"الدستور" أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 أخرين حيث تم نقلهم إلى مستشفي سيوة المركزي، وتم حفظ الجثامين في المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.
وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
وأوضح الطليمي في تصريح لـ"الدستور" أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 أخرين حيث تم نقلهم إلى مستشفي سيوة المركزي، وتم حفظ الجثامين في المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.
وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.