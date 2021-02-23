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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

كرم منصور يكتب: «بُردة العطواني» والملوخية بالأرانب!

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:19 م
كرم منصور
كرم منصور
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كنت بستغرب وقتها، وأنا الطالب في المرحلة الإعدادية، ليه ستي اللي عدت الـ60 وقتها تسيب الأكل وتقوم تلزق في التليفزيون عشان تتفرج على «الأغنية بتاعت النبي»؟ ما هي ممكن تسمعها قاعدة، وهي عارفة أننا عارفين لحظة التجلي حضرت، ومستحيل حد مننا يقلب على القناة التامنة طول ما «الأغنية» شغالة.
سألتها في مرة عن السبب، قالتلي –وهي الست اللي لا بتعرف تقرا ولا تكتب-: «الشيخ ده يتشاف ويتسمع.. ولو قاعد تقوم على حيلك... ده كفاية وشه المنور... تلاقيه بيقول من قدام النبي» -قاصدة المسجد النبوي-.
الشيخ «أبو وش منور» هو الشيخ عبد العظيم العطواني، و«أغنية النبي» هي «بردة البوصيري» سواء الأصلية كما ألفها أو «المسبعة / السباعية» للإمام البيضاوي، اللي ارتبطا مع بعض ارتباط غريب فلا «بردة» تُسمع بدون صوت «الشيخ العطواني» ولا «الشيخ العطواني» يُذكر بدون «البردة» لدرجة أن البعض سماها «بردة العطواني».
في ده يحضرني ما نقله الزميل شاذلي عبد الفتاح، الصحفي الأسواني، عن أن الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي كان ملازم الشيخ العطواني في كثير من الأوقات كان مستضيف «صاحب البردة» في منزله للاستماع إليه، فجاله «درويش معفرت» -وهم كُثر – وقاله:
الدرويش: يا مولانا.. ربنا خلق ليه الأرانب؟
الشعراوي: يا سيدي الله يهديك اسكت.. خلينا نسمع الشيخ.
الدرويش: ربنا خلق الأرانب عشان ناكلها.. وخلق العطواني عشان ينشد «البردة».
ولـ«بردة البوصيري» -اللي بالمناسبة كتير ما يعرفوش أنه من أبو صير في بني سويف- حكاية فيها من المدد نفحات ومن العطايا كرامات، وإن كانت بعيدة عن الحقيقة يكفيها تخلي شعرك «يُقب» وقلبك «يُطب» في أنهار المحبة ويغتسل.
الحكاية بتقول: كان الإمام البوصبري مُصاب بالشلل، فألف القصيدة طلباً لشفاعة الشفيع، فجاله سيدنا النبي في المنام وغطاه بـ«البردة» بتاعته (عبايته)، فصحي من النوم معافى كأنما ما دق المرض بابه قط.
هو وماشي قابله «درويش» من أهل الحظ والحظوة وقاله:
الدرويش: فين القصيدة اللي مدحت بيها النبي يا إمام؟
البوصيري: قصيدة إيه ؟
الدرويش: اللي مطلعها «أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعاً جرى من مقلة دم».
البوصيري: وإنت عرفت إزاي إن شاء الله؟
الدرويش: النبي جالي في المنام وقالهالي.
ومولانا «العطواني» كان دايماً بيبدأ «ليالي إنشاده» بقراءة القرآن الكريم، وبعدها ينفح الجميع بـ«البُردة». وأشهد الله أني لم أسمع صوت فيه من الجزالة والقوة والجمال و«الكاريزما» مثل صوت «العطواني». غير أنه كمان كان سريع البديهة، عالم غير مدعي، وملم بأحكام القرآن علماً وممارسة.
ومما ذكره الأديب محمد خضر الشريف في ذلك، أنه كان حاضراً لإحدى «ليالي» الشيخ العطواني، فالأخير قرأ آيات من سورة «القصص»، وفاجيء الجميع بـ«الوقوف» متعمداً عند قوله تعالى: «فجاءته إحداهما تمشي».. وبعدين سكت وكمل: «على استحياء قالت».
فـ«الشريف» -وغيره- جادلوه في صحة «الوقف» وسألوه بأدب: «مش كان المفترض تقول: فجاءته إحداهما تمشي على استيحاء بلا وقف؟ على اعتبار أن المشي هو اللي كان على استيحاء»، فرد «شيخ البردة» بتأويل مبدع وقال: «فجاءته إحداهما تمشي» ثم «على استحياء قالت»، فالحياء هنا كان في «القول» وليس «المشي» !
رحم الله «العطواني» بقدر ما امتعنا، ورحم الله ستي، ومولاي صلّ وسلم دائما أبدا ً.. على حبيبك خير الخلق كلهم !

https://soundcloud.com/atwani/kaside-i-burde?ref=clipboard&p=a&c=0&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=text&utm_source=clipboard

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