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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«غطاسين الخير» تنفي وفاة أحد أفرادها أثناء البحث عن ضحايا كينج مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:16 م
غطاسين الخير
غطاسين الخير
شيماء حمودة
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نفى كابتن ايهاب المالحي، مسؤول فريق غطاسين الخير، وفاة أحد الغطاسين المتطوعين اثناء استمرار محاولات البحث وانتشال الغارقين ببحيرة كينج مريوط بمنطقة الهوارية.

وأكد المالحي أن عددا كبيرا من غطاسين الخير شاركوا فى عمليات انتشال غرقى بحيرة الكينج مريوط، وقال: بفضل الله كلهم بخير وسالمين والحمد لله ساعدنا قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال الجثامين وحتى الآن تم إنقاذ عدد 6 أفراد وتم انتشال جثامين 9 أفراد باقى فى الميه عدد 5 أفراد ومازالت محاولات البحث جارية لانتشالهم.

واستمرت محاولات البحث والانتشال للجثامين الغارقة منذ مساء أول أمس لضحايا حادث غرق قارب كينج مريوط بالهوارية ببرج العرب.

يذكر أن حادث الغرق حدث بالأمس في منطقة الهوارية بكينج مريوط وأسفر حتى الآن عن 9 حالات وفيات و5 مصابين و2 ناجين وجاري البحث عن مفقودين، لافتًا أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه عدد 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير عدد 4 عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.
«غطاسين الخير» تنفي وفاة أحد أفرادها أثناء البحث عن ضحايا كينج مريوط
«غطاسين الخير» تنفي وفاة أحد أفرادها أثناء البحث عن ضحايا كينج مريوط

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