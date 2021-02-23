المجلس القومي لحقوق الإنسان يرجئ ندوة كان مقرر إقامتها غدا

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان إرجاء إقامة ندوته والتي كان من المقرر عقدها غدًا الأربعاء تحت عنوان (الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي ) تجاوبًا مع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.و المجلس يدرس إمكانية تنظيم الندوة بصورة افتراضية خلال الفترة المقبلة، بما يمكنه من عرض مقترحه التشريعي والخاص بالحماية الجنائية للإنسان العاجز أو الصغير من التعرض للخطر.