المجلس القومي لحقوق الإنسان يرجئ ندوة كان مقرر إقامتها غدا
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:11 م
محمد الشريفطباعة
قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان إرجاء إقامة ندوته والتي كان من المقرر عقدها غدًا الأربعاء تحت عنوان (الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي ) تجاوبًا مع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
و المجلس يدرس إمكانية تنظيم الندوة بصورة افتراضية خلال الفترة المقبلة، بما يمكنه من عرض مقترحه التشريعي والخاص بالحماية الجنائية للإنسان العاجز أو الصغير من التعرض للخطر.
و المجلس يدرس إمكانية تنظيم الندوة بصورة افتراضية خلال الفترة المقبلة، بما يمكنه من عرض مقترحه التشريعي والخاص بالحماية الجنائية للإنسان العاجز أو الصغير من التعرض للخطر.