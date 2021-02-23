اشتعال النيران في سيارة نقل بطريق برج العرب (صور)

شهد طريق برج العرب غرب الإسكندرية، اشتعال النيران في سيارة نقل بمقطورة أثناء سيرها دون حدوث إصابات.وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ باشتعال النيران بسيارة نقل بمقطورة.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة علي الحريق وبالمعاينة والفحص تبين نشوب النيران في كبينة السائق ما أدى إلى تفحمها وتم تسير حركة المرور بعد إزالة آثار الحريق.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.