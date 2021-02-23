أسقف جنوب سيناء يترأس قداس يونان بكاتدرائية السمائيين

ترأس الأنبا أبو للو أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجنوب سيناء، اليوم ثاني قداسات صوم يونان النبي، بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.وشارك في صلوات القدس كهنة الكنيسة والشمامسة، وعدد محدود من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.يذكر أن الكنيسة تحتفل بـ«صوم يونان» وهو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.