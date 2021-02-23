نائب يطالب بحظر الرحلات البحرية الترفيهية خلال موجة الطقس السيئ

أشاد النائب، احمد محسن عضو مجلس الشيوخ بجهود الجهات المعنية من قوات الإنقاذ النهرى والشرطة والأجهزة التنفيذية في انتشال الجثامين الخاصة بحادث غرق مركب الإسكندرية، الذي وقع صباح اليوم، مقدما التعازي لأهالي الضحايا، كما أعرب عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين.وطالب محسن الحكومة بحظر التنزه داخل البحر في التقلبات المناخية حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الأمطار الغزيرة وموجة الطقس السيء التي تشهدها الدولة خلال الأيام الحالية والتي تضرب بقوة في المحافظات الساحلية وعلى رأسها محافظة الاسكندرية.وناشد عضو مجلس الشيوخ جميع المواطنين بعدم التسرع فى القيام بمثل هذه الرحلات الخطرة واصطحاب الأطفال معهم، حيث أسفر الحادث عن غرق العديد من الأطفال المتواجدين على ظهر المركب، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التى تكفل الحد من مثل هذه الحوادث البحرية الخطيرة، فضلا عن تشديد الرقابة على المراكب.يذكر أن المركب المنكوب كان يقل 19 شخصا، من عائلة واحدة، وقد تعرض للغرق، صباح اليوم، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية، مما أدى لمصرع 9 أشخاص غرقا، بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين، وما يزال البحث مستمرا عن مفقودين آخرين.