إيبارشية أسوان تحتفل بعيد تكريس كنيسة العذراء

تحتفل إيبارشية أسوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا هدرا مطران الإيبارشية، صباح غد الأربعاء، بتذكار عيد تكريس كنيسة السيدة العذراء مريم بيد البابا كيرلس الخامس.ويترأس صلوات قداس تكريس الكنيسة الأنبا هدرا بحضور عدد من كهنة وشمامسة الإيبارشية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.