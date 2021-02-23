«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

ترأس اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة دمياط انعقاد اللجنة المسئولة عن اختيار الأم المثالية والتي تضمنت حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن بدمياط، والنائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، والنائب محمد أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور السيد السايح الدكتور بجامعة دمياط، أسامة حفيلة، ممثلًا للقطاع الخاص، وعن المجتمع المدني عماد عوض، إبراهيم عيسى، سعاد شومان، وياسمين جوهر عن المكتب الإقليمي للسكان، مروة نبيل عن المجلس القومي للمرأة، فادي جرجس ممثلًا لقصر ثقافة دمياط، ياسر الرفاعي عن مركز المعلومات بالمحافظة.وقد قامت إلهام جدارة، مدير إدارة الأسرة والطفولة بعرض الملفات المقدمة للأمهات المرشحات، وكذلك سيرهن الذاتية، والشروط التي قررتها الوزارة في هذا الخصوص.وقد استعرضت اللجنة ما سبق حيث وقع الاختيار على الأمهات المثالية لهذا العام على مستوى المحافظة، على أن يتم الإعلان عن الأسماء في وقت لاحق بعد اعتماد النتائج من الوزارة.