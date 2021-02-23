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القبلة

«إرساء دعائم السلام في الأرض».. محور نقاش الليلة الرقمية البودشيشية الـ41

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:30 م
د. جمال الدين القادري
د. جمال الدين القادري بودشيش
كتب : عمرو رشدى
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تجدد لقاء فعاليات ليالي الوصال الرقمية التي دأبت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى بالمملكة المغربية على تنظيمها تحت شعار "ذكر وفكر في زمن كورونا "، بشراكة مع مؤسسة الجمال، من خلال تنظيم النسخة الـ41.

تميزت هذه الليلة الرقمية بتلاوة البلاغ الصادر عن الطريقة القادرية البودشيشية من طرف الدكتور منير القادري نجل شيخ الطريقة القادرية البودشيشية، بخصوص تطاول إحدى القنوات الجزائرية على ملك المغرب محمد السادس، حيث عبرت الطريقة عن إدانتها لهذا العمل المنحط، والتهجم الممقوت على المؤسسة الملكية، والذي يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء وللمتعارف عليه في العلاقات بين الأمم المبنية على الاحترام والتقدير المتبادل.

وساهم في تأسيس فقرات هذا السمر الروحي، ثلة من العلماء والمثقفين والمنشدين المتميزين، مع عرض أشرطة علمية وتوعوية متنوعة.

وانطلقت الأمسية الروحية والعلمية، بتلاوة عطرة لآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها على مسامع المتابعين المقرئ محمد الشتيوي، لتتلوها المداخلة العلمية الأولى والتي قدم من خلالها الدكتور عبد الرزاق تورابي، أستاذ التعليم العالي بالرباط، شذرات من كلام شيخ الطريقة القادرية البودشيشية فضيلة الدكتور مولاي جمال الدين القادري بودشيش، خصصها لعرض جملة من أقواله التي تمحورت حول موضوع الشباب ومكانتهم في الإسلام، والتربية التي يتلقونها في رحاب الطريقة على القيم الدينية والوطنية.

وكانت المداخلة العلمية الثانية باللغة الفرنسية، قدمها الدكتور سمير الحلوي، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت عنوان "le danger spirituel du jugement de valeur et la vertue de la bienveillance".

وبعد ذلك تناول الدكتور منير القادري بودشيش مدير مؤسسة الملتقى، رئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام اليوم، في مداخلته موضوع "قيم التسامح والحوار واحترام الآخر وإرساء دعائم السلام في الأرض"، استهلها بالحديث عن كون التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات، واقع يفرضه تطور الاتصالات وفرط المعلومات والثورة التكنولوجية، ونبه الى أن ما يعاني منه المجتمع العالمي اليوم من حروب وصراعات وأزمات، يجعله في أمس الحاجة إلى التسامح الإيجابي، وبين أن الاختلاف سنة إلهية، وأننا اليوم في حاجة إلى الاختلاف الذي فيه الرحمة والتكامل والتسامح، وأن التعارف هو القصد من اختلاف الناس وتنوعهم.

وقدم الدكتور محمد المصطفى عزام، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، فقرة "إشارات اللسان إلى مذاقات العرفان"، والذي فسر وحلل من خلالها الاصطلاحات الصوفية، عبر إبراز معالمها البيانية والعرفانية كما سُطرت في كلام القوم، وقد كان موضوع مداخلته في هذه الليلة حول "المُريد والمراد".

بعد ذلك قدم الدكتور ادريس شارغيي درسا علميا باللغة الإنجليزية بعنوان: « humility in sufism and its impacts on society »، تطرق من خلاله الى خلق التواضع ومكانته عند الصوفية، والتأثير الإيجابي الذي يتركه في المجتمع ككل.

وتخللت هذه الليلة الروحية وصلات من النغم والمديح الصوفي لمسمعين داخل المغرب وخارجه، ويتعلق الأمر بكل من حكيم خزران وعبد الهادي حدروف، ومجموعة السماع للطريقة القادرية البودشيشية بجهة سوس، التي كان سماعها باللغة الامازيغية، إضافة الى مجموعة برعومات الطريقة بمداغ.

كما تم عرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة حول تجربتهم الدينية وثمار التربية التي تلقوها في أحضان الطريقة القادرية البودشيشية، منها شهادة عبد الله كيوندوني من فرنسا، وأمين شريكم من مدينة بورتو بالبرتغال، بالإضافة الى عرض عدة أشرطة تحسيسية وتثقيفية.

واختتمت أطوار هذا السمر الروحي بفقرة "من كلام القوم"، خصصها إبراهيم بلمقدم لعرض مختارات من كلام الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة رحمه الله.

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