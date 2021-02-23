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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد فتح باب التجنيد.. قرارات ملكية أنصفت السعوديات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:24 م
السعوديات
السعوديات
شيماء دهب
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في خطوة جديدة لتمكين المرأة السعودية، نجد قرار فتح باب التجنيد للمرأة يعد من القرارات التي تعزز تمكينها بالفعل، حيث ستتمكن النساء من التمثيل داخل الجيش السعودي، حيث يمكن تجنيد المرأة كجنود وعريفين ورقيب، وكذلك الخدمات الطبية وقوة الصواريخ الاستراتيجية وإلى الدفاع الجوي الملكي السعودي.

ومن هنا نجد أن القرار السابق ليس الأول في نصرة المرأة وتمكينها داخل المجتمع السعودي سبق ذلك عدة قرارات وهذا ما سيتم مناقشته خلال السطور التالية.

1- منح المرأة الحق في القيادة بعدما كانت محرمة منذ سنوات طويلة داخل السعودية.
2- تسليم المرأة نسخة من عقد النكاح.
3- توظيف المرأة في 5 مجالات جديدة من بينها وزارة العدل.
4- نفقة المطلقة لها الأولوية على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة ولأولادها.
5- إقرار صندوق للإنفاق على الأولاد خلال فترة تقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية.
6- يسمح للمرأة الآن داخل السعودية برخصة التوثيق.
7- منح 244 رخصة بمزاولة مهنة المحاماة.
8- وتستطيع المرأة الآن إثبات حضانتها لأطفالها دون رفع دعوى قضائية ما لم يكن هناك خلاف بينها وبين المحضونين.

يذكر أن من الشروط المؤهلة للانضمام هي أن تكون السيدة سعودية الأصل والمنشأ وأن يكون عمرها ما بين 21 و40 عامًا، وسجلها الجنائي نظيف، وألا يكون صدر حكم عليها بقضايا متعلقة بالشرف والأمانه، وأن تكون لائقة طبيًا، وليست موظفة حكومية، وتناسق الطول مع الوزن وألايقل الطول عن 155 سم، وألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا تكون متزوجة بغير سعودي.

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