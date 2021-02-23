«التخطيط»: انتعاش النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي الحالي

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النشاط الاقتصادي أخذ اتجاهًا تصاعديًا بدءًا من الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020-2021 تأثرًا بتحسن مؤشرات أداء أربعة قطاعات رئيسية وهى قناة السويس، التشييد والبناء، النقل والاستخراجات، لافتة إلى أن تأثير الموجة الثانية على الاقتصاد محدود مقارنة بالموجة الأولى.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن مؤشرات أداء قناة السويس كشفت عن ارتفاع العدد الإجمالي للسفن المارة لـ18.829 ألف سفينة خلال عام 2020 مقارنة بـ18.880 ألف سفينة خلال العام السابق عليه، بفارق ليس ببعيد رغم تداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية، لافتة إلى أن حجم الإيرادات المتحققة خلال شهر ديسمبر الماضي جاءت أعلى بكثير من المتوسط التاريخ البالغ 487 مليون دولار ليصل بذلك إجمالي الإيرادات السنوية 5.6 مليار دولار بنهاية عام 2020 مقابل 5.8 مليار دولار خلال عام 2019.وأضافت أن قطاع الاستخراجات البترولية رغم تأثره بشكل كبير بجائحة كورونا إلا أن إنتاج الغاز الطبيعي سيتجاوز المستويات التاريخية مع قرب إعادة تشغيل ثاني مصنع للغاز الطبيعي المسال بدمياط خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 والذى سيوفر خيار تصدير إضافي لمصر التي لديها فائض من الغاز بسبب الإنتاج العملاق الذى تديره شركة إيني.أما عن قطاع التشييد والبناء، لفت تقرير التخطيط، إلى تحسن إنتاج الصلب بنهاية عام 2020 وبلغت الذروة 793 ألف طن خلال ديسمبر الماضي مقابل 467.8 ألف طن و440 ألف طن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على التوالي من العام نفسه، كما ارتفع إنتاج الأسمنت في عام 2020 ليصل إلى 50 مليون طن مقابل 48 مليون طن عام 2019.