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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-2-2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:40 ص
اليورو
اليورو
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر اليورو فى مصر اليوم الأربعاء 24-2-2021، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن حالة سعر اليورو الأوروبي فى السوق المصرفى، وفقا لآخر التحديثات داخل البنوك المصرية، وتعد أسعار اليورو الأوروبي من إحدى اهتمامات القارئ يوميا على مؤشر البحث جوجل.

ولديكم أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصرى في البنوك الآتية: "البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، وبنك مصر"، وتختلف أسعار اليورو داخل البنوك الحكومية عن غيرها.


سعر اليورو اليوم الأربعاء فى مصر 


تنشر "الدستور" تقريرًا يوميًا يحتوى على كافة المعلومات الخاصة بأسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، ولديكم فى التقرير التالى أسعار اليورو الأوروبي في السوق المصري.

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلى المصرى اليوم


سجل اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء فى مصر ٢٤-٢-٢٠٢١، داخل البنك الأهلى المصرى (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٩٤٥٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٩.١٣٣٢ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبى في البنك التجارى الدولى cib اليوم


ارتفع سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولى cib، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ليسجل عند الشراء ١٨.٩٧٠١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٩.١٥٧٦ جنيه مصرى.

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى اليوم


سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء فى مصر ٢٤-٢-٢٠٢١، في البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٨.٩٧٦٤ جنيه مصرى، أما بلغ سعره عند البيع ١٩.١٤٠٦ جنيه مصرى.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 


سعر اليورو في بنك مصر اليوم


تتباينت أسعار اليورو الأوروبي داخل البنوك، حيث بلغ سعره داخل بنك مصر (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٩٧٧١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٩.١٢٨٥ جنيه مصرى.

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