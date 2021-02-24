سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-2-2021





سعر اليورو اليوم الأربعاء فى مصر





سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلى المصرى اليوم

سعر اليورو الأوروبى في البنك التجارى الدولى cib اليوم

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى اليوم



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سعر اليورو في بنك مصر اليوم

تتباينت أسعار اليورو الأوروبي داخل البنوك، حيث بلغ سعره داخل بنك مصر (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٩٧٧١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٩.١٢٨٥ جنيه مصرى.

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