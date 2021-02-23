الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اجتماعه العام الأسبوعي، مساء اليوم، وذلك بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وشارك بالحضور في الاجتماع عدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة بـ«صوم يونان» وهو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.