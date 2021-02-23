«العربية الألمانية للتجارة» تأمل عودة العلاقات بين برلين وطرابلس

أعربت الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، عن أملها في استقرار الأوضاع الليبية، مؤكدة أن هذا الأمر يعطي الأمل في تعزيز العلاقات التجارية بين برلين وطرابلس وينهض بمستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أرحب.وأفادت الغرفة الألمانية العربية - في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء- بأن الاستقرار يمنح ليبيا ميزات إضافية لتلك التي تمتلكها، حيث من المقرر أن تشهد البلاد في ضوء هذا الاستقرار إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وعلى رأسهم الألمان للاستفادة من الفرص التي تتيحها قطاعات كقطاعي الصحة والبناء والبنية التحتية وغيرها من الميزات التي تجعل ليبيا وجهة جاذبة للمستثمرين.ولفت البيان إلى أن ليبيا استقطبت شركات كبيرة من جميع أنحاء العالم بعقود بناء تقدر بالمليارات، وكان العديد من المشاريع لا يزال في مرحلة التخطيط أو التنفيذ، وأن استقرار ليبيا سيعطي دفعة جديدة لقطاع البناء للعودة مرة أخرى وبقوة لتحقيق المكاسب التي تعود بالنفع على الشعب الليبي.