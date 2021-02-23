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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تجدد موقفها الداعم للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:14 م
وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرن
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جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على موقف تونس الثابت والداعم للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، ولاسيما حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.

جاء ذلك - بحسب بيان - خلال مشاركة الجرندي، عبر تقنية الفيديو، في اجتماع "لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني"، برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية، ومشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى جانب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والمنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، ووزير الخارجية الأردني، وأبرز الفاعلين الدوليين ذوي العلاقة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني، وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ودعا الجرندي، الجهات المانحة إلى مواصلة دعم جهود السلطة الفلسطينية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، معربا عن أمله في أن يساعد المجتمع الدولي الفلسطينيين في التصدي لعواقب جائحة كورونا.

وأكد وزير الخارجية التونسي، ضرورة الرفع من مستوى الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتلافي العجز المالي الحاد الذي تعاني منه الوكالة.

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