«مياه القناة»: مستمرون في إزالة مياه الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مساء اليوم الثلاثاء، " مستمرون في إزالة وكسح وشفط المياه من الشوارع والميادين والمناطق المنخفضة، وذلك بواسطة سيارات شفط المياه " الفاكيوم والنافوري"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، والتي خلفتها الأمطار الغزيرة التي ضربت عدة مناطق بمحافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، مؤكدًا علي رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ.وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة، مراحل أعمال شفط تراكمات مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة التي امتلأت بالمياه، مؤكدًا على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، وتوفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطني إقليم القناة.وأشار "عصمت"، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.وأشاد اللواء عبد الحميد عصمت، بمديري القطاعات بمحافظة السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، ورؤساء المناطق، ومديري الإدارات وجميع العاملين فى كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"، في شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات إقليم القناة، وذلك علي تطبيق خطة الشركة الموضوعة للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات وخاصة الأمطار الغزيرة أو السيول، وحسن سير العمل، والمتابعة الميدانية المباشرة.