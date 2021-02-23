رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المفتى: مصر لن تسقط.. تكتنفها العناية الإلهية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:14 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
أميرة العناني
طباعة
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن كل جهد يبذل من أجل التنمية والرقي بالوطن مسجل في سجل حسنات الإنسان.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "التأسلم السياسي" التي يحضرها فضيلة المفتي ووزير الشباب وتنظمها وزارة الشباب، من أجل توعية الشباب وعدم الخلط بين المفهوم الديني والمفهوم السياسي.

وقال: «مصر لن تسقط بحال من الأحوال لكثير من المقومات التي تكتنفها العناية الإلهية، حيث ذكر الإمام السيوطي أن مصر ذكرت في القرآن أكثر من ٣٠ مرة، وذكرت ما يقرب من ٧٠ مرة تلميحًا، كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وأوصى بها حينما قال "استوصوا بأهل مصر"».

وأشار إلى أن عمرو بن العاص ذكر على المنبر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبوبكر: ولمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة»، و«إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله»، «إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة»، لذلك نجد هذه الخيرية متأصلة في الجندي المصري بشكل خاص والأسرة المصرية بشكل عام.

وتابع أن استغلال الدين للوصول إلى السلطة أمر مذموم ومرفوض، وهو نهج جماعة الإخوان التي أرادت احتكار الحق والحقيقة، وفرض سيطرتهم على كافة مفاصل الدولة.

وأضاف المفتي: «نحن نفرح فرحة شديدة عندما نجد إنجازًا لشباب الجامعات، سواء في مجال البحث العلمي أو غيره من المجالات».

وقال: «نحن في حاجة إلى الحوار الأسري في عصر الموبايلات الذكية»، داعيًا الشباب إلى ضرورة تنمية علاقتهم بآبائهم، مشيرًا إلى أنه ورد في الأثر: ثلاثة النظر إليهم عبادة: النظر في المصحف ووجه الوالدين والكعبة المشرفة.

وأكد مفتي الجمهورية أن الشريعة موجودة بالفعل ومطبقة في مصر ولم تغب يومًا ما عن مجتمعاتنا، لافتًا النظر إلى أن الدعوات التي تطالب بتطبيق الشريعة هي دعوات مغرضة؛ لأنها مطبقة بالفعل، ولكنهم يعملون على دغدغة مشاعر الناس مثلما فعل الخوارج في عهد الإمام علي.

وأضاف: «معركتنا هي معركة وعي وعلينا أن نختار من المعلومات ما ثبتت صحته»، مضيفًا أننا نحتاج أن نكون في وعي تام لأننا في مرحلة حرب العقول؛ لذا يجب أن نلجأ للمتخصصين في كل مجال للتثبت من كل أمر.

وثمَّن الجهد المبذول من رئاسة مجلس الوزراء في الرد على الشائعات التي تتردد يوميًّا.

موضوعات متعلقة

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

الأكثر قراءة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

المركز الثقافي بطنطا يناقش ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة

أنور مغيث: نحتاج لتجديد الخطاب الثقافى.. وتفعيل المواطنة والقضاء على الإرهاب يتطلب نشر الفنون وتنمية الإبداع

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي