المفتى: مصر لن تسقط.. تكتنفها العناية الإلهية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن كل جهد يبذل من أجل التنمية والرقي بالوطن مسجل في سجل حسنات الإنسان.جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "التأسلم السياسي" التي يحضرها فضيلة المفتي ووزير الشباب وتنظمها وزارة الشباب، من أجل توعية الشباب وعدم الخلط بين المفهوم الديني والمفهوم السياسي.وقال: «مصر لن تسقط بحال من الأحوال لكثير من المقومات التي تكتنفها العناية الإلهية، حيث ذكر الإمام السيوطي أن مصر ذكرت في القرآن أكثر من ٣٠ مرة، وذكرت ما يقرب من ٧٠ مرة تلميحًا، كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وأوصى بها حينما قال "استوصوا بأهل مصر"».وأشار إلى أن عمرو بن العاص ذكر على المنبر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبوبكر: ولمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة»، و«إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله»، «إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة»، لذلك نجد هذه الخيرية متأصلة في الجندي المصري بشكل خاص والأسرة المصرية بشكل عام.وتابع أن استغلال الدين للوصول إلى السلطة أمر مذموم ومرفوض، وهو نهج جماعة الإخوان التي أرادت احتكار الحق والحقيقة، وفرض سيطرتهم على كافة مفاصل الدولة.وأضاف المفتي: «نحن نفرح فرحة شديدة عندما نجد إنجازًا لشباب الجامعات، سواء في مجال البحث العلمي أو غيره من المجالات».وقال: «نحن في حاجة إلى الحوار الأسري في عصر الموبايلات الذكية»، داعيًا الشباب إلى ضرورة تنمية علاقتهم بآبائهم، مشيرًا إلى أنه ورد في الأثر: ثلاثة النظر إليهم عبادة: النظر في المصحف ووجه الوالدين والكعبة المشرفة.وأكد مفتي الجمهورية أن الشريعة موجودة بالفعل ومطبقة في مصر ولم تغب يومًا ما عن مجتمعاتنا، لافتًا النظر إلى أن الدعوات التي تطالب بتطبيق الشريعة هي دعوات مغرضة؛ لأنها مطبقة بالفعل، ولكنهم يعملون على دغدغة مشاعر الناس مثلما فعل الخوارج في عهد الإمام علي.وأضاف: «معركتنا هي معركة وعي وعلينا أن نختار من المعلومات ما ثبتت صحته»، مضيفًا أننا نحتاج أن نكون في وعي تام لأننا في مرحلة حرب العقول؛ لذا يجب أن نلجأ للمتخصصين في كل مجال للتثبت من كل أمر.وثمَّن الجهد المبذول من رئاسة مجلس الوزراء في الرد على الشائعات التي تتردد يوميًّا.