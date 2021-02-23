واشنطن: أولويتنا التنسيق مع الحلفاء قبل إيران

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الأولوية بالنسبة لها التوافق مع الدول الحليفة قبل الحوار مع إيران.وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم: "موقفنا موحد مع الأوروبيين فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني"، مضيفًا:" يجب تضمين قضايا أخرى فيه بما فيها الصواريخ الباليستية على طاولة الحوار مع إيران".وشدد بلينكن، وفقا لقناة العربية، على ضرورة تنسيق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير.