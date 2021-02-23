واشنطن: أولويتنا التنسيق مع الحلفاء قبل إيران
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:21 م
آية حسنيطباعة
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الأولوية بالنسبة لها التوافق مع الدول الحليفة قبل الحوار مع إيران.
وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم: "موقفنا موحد مع الأوروبيين فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني"، مضيفًا:" يجب تضمين قضايا أخرى فيه بما فيها الصواريخ الباليستية على طاولة الحوار مع إيران".
وشدد بلينكن، وفقا لقناة العربية، على ضرورة تنسيق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير.
وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم: "موقفنا موحد مع الأوروبيين فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني"، مضيفًا:" يجب تضمين قضايا أخرى فيه بما فيها الصواريخ الباليستية على طاولة الحوار مع إيران".
وشدد بلينكن، وفقا لقناة العربية، على ضرورة تنسيق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير.