القبض على سائق مركب بحيرة مريوط وإحالته للتحقيق

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الاسكندرية، إن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم محمد عطية حميدة، سائق مركب بحيرة مريوط التي تسببت في غرق أسرة كاملة، بعد تعافيه بالمستشفى، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيل الحادث.كان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهما أكثر من 13 فردا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 6 جثث، وجارٍ البحث عن آخرين سواء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من شخص.وقال ضاوي بدر عبدالمولي، أحد أقارب الضحايا، أن أكثر من 13 شخصا من عائلة ونجع أبومطريد بالهوارية كانوا على متن مركبي صيد في رحلة زرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلب بهم المركب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 6 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمرا من قوات الإنقاذ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.