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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس السنغال يحذر من موجة إرهاب في منطقة الساحل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:55 م
الرئيس السنغالي
الرئيس السنغالي ماكي سال
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حذر الرئيس السنغالي ماكي سال من أن بلاده ودول غرب إفريقيا يجب أن تتوخى الحذر من موجة جهادية في منطقة الساحل المجاورة، داعيا إلى اتخاذ موقف قوي تجاه الجهاديين، مع موقف قوي لرفض الحوار معهم.

وقال سال في تصريح اليوم: «سواء كانت السنغال أو الدول الساحلية الأخرى هي المعقل الأخير للجهاديين، يجب أن نكون مستعدين لدخول المعركة معهم».

وأشار إلى أن دولة مالي تعتزم الحوار مع بعض الجهاديين، كما تنتهج بوركينا فاسو الدولة المجاورة ذات النهج التفاوضي، مؤكدا أنه «يعارض إجراء مناقشة مع الإرهابيين».

وأضاف: «تحافظ على السلام عندما يكون هناك سلام لتحفظه، وعندما تواجه جهاديين وإرهابيين، لا يوجد سلام لتحفظه، عليك القتال».

وتتابع السنغال منذ فترة طويلة الوضع على حدودها مع موريتانيا على الحدود من الشمال ومالي من الشرق، بؤرة العنف الجهادي المنتشر عبر منطقة الساحل.

وتعد السنغال إحدى الدول الواقعة في غرب إفريقيا، وهي أحد المساهمين الرئيسيين في بعثة الأمم المتحدة في مالي. وفي شهر فبراير الجاري، سجنت السلطات السنغالية أربعة أشخاص قُبض عليهم في بلدة على الحدود مع مالي بصفتهم أعضاء في خلية دعم لإحدى الجماعات الجهادية المسلحة الرئيسية العاملة في مالي، والمرتبطة بالقاعدة.

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