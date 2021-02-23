السنغال تبدأ حملة التحصين ضد كورونا بتطعيم الفرق الطبية

أعلنت السلطات الصحية في السنغال الثلاثاء بدء حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحوالي 200 ألف جرعة لقاح تم شراؤها من الصين، فيما تسلمت البلاد الأسبوع الماضي شحنة من لقاحات "سينوفارم".وذكرت السلطات الصحية - في مؤتمر صحفي اليوم - أنه من المتوقع أن يتم تطعيم العاملين الصحيين أولا، ثم الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية بحلول نهاية العام، مؤكدة أنه سيتم تحصين حوالي 90٪ من 3.5 مليون شخص مستهدف.وتعد السنغال الواقعة في غرب إفريقيا واحدة من أولى الدول في الغرب التي بدأت بتلقيح سكانها ضد الفيروس، وقد سجلت حتى الآن 33242 إصابة بفيروس كورونا و832 حالة وفاة.وبحسب وزير الصحة السنغالي، فإن بلاده تتوقع الحصول على 1.3 مليون جرعة مجانية بحلول أوائل مارس المقبل، كما تتفاوض الحكومة الآن مع روسيا للحصول على لقاح آخر، بعد دفع حوالي 3.74 مليون دولار.وقال وزير الصحة إن البلاد ستتبرع ب(10) آلاف جرعة من كل لقاح سينوفارم لجيرانها في غينيا بيساو وغامبيا.