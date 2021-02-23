رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية اللاجئين: آلاف الإثيوبيين يطلبون اللجوء بولاية النيل الأزرق السودانية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:53 م
بابار بالوش المتحدث
بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية السامية
أ ش أ
طباعة
قال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن آلاف الإثيوبيين الفارين من العنف المتصاعد فى منطقة «بني شنقول جوموز» الإثيوبية (في غرب إثيوبيا على الحدود مع السودان) سعوا لطلب اللجوء والبحث عن الأمان فى ولاية النيل الأزرق السودانية خلال الشهر الماضي.

وأشار المتحدث - فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم - إلى أن التوترات كانت تصاعدت فى منطقة "ميتيكل" منذ عام 2019 مع ورود عدة تقارير عن هجمات طائفية في المنطقة، لافتا إلى أن الوضع تصاعد بسرعة فى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية لاثيوبيا حالة الطوارئ فى المنطقة فى 21 يناير الماضي.

وقال إن المفوضية تعمل عن كثب مع السلطات السودانية والشركاء لتقييم الوضع والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للوافدين حديثا والذين وصل العديد منهم إلى مواقع يصعب الوصول إليها على طول الحدود.

ونوه إلى أن «بني شنقول جوموز» تقع فى غرب إثيوبيا ولا يرتبط النزوح الحالى بشكل مباشر بالصراع في منطقة تيجراى الشمالية في البلاد والتى دفعت أكثر من 61 ألف شخص للبحث عن الأمان فى السودان في الأشهر الأخيرة.

وقال بالوش إنه من أصل 7 آلاف شخص يقدر أنهم وصلوا إلى ولاية النيل الأزرق فقد تم تسجيل ما يقرب من 3 آلاف شخص، ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزداد هذا العدد مع استمرار عملية التحقق في جميع المواقع التى يتم فيها استضافة اللاجئين.

وذكر المتحدث أن غالبية طالبى اللجوء هؤلاء يعيشون بين المجتمعات السودانية المضيفة التي تواصل الترحيب بالأشخاص الباحثين عن الأمان حيث ستواصل المفوضية وشركاؤها تكثيف الاستجابة لدعم الحكومة فى استجابتها.

من جهتها، قالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية إن أكثر من 180 شخصا لقوا مصرعهم في مذابح متفرقة في منطقة "ميتكيل" خلال شهري ديسمبر ويناير المنصرمين.

فيما أفادت منظمة العفو الدولية في ديسمبر الماضي بأن أفرادا من جماعة "جوموز" العرقية - والتي تمثل الغالبية العرقية في المنطقة - هاجموا منازل جماعات "أمهرة" و"أورومو" و"شيناشا" العرقية، مشيرة إلى أن الجوموز أشعلوا النيران في المنازل وقاموا بعمليات طعن وإطلاق رصاص على السكان حيث إن "الجوموز" يرون الأفراد المنتمين للإقليات الأخرى باعتبارهم "مستوطنين".

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تكشف رسوم تلقى لقاح كورونا للمواطنين

القبض على سائق مركب بحيرة مريوط وإحالته للتحقيق

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف رسوم تلقى لقاح كورونا للمواطنين

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القبض على سائق مركب بحيرة مريوط وإحالته للتحقيق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الحُب!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يوفر مشروعا صحيا لأعضاء الجمعية العمومية

ثقافة القليوبية تناقش «الذكرى 63 للوحدة بين مصر وسوريا»

المركز الثقافي بطنطا يناقش ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة