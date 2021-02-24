حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 24 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وخبيرة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: لا تستسلم للأحباط وحاول مرة أخرى، تحتاج اكتساب مهارات جديدة في حياتك المهنية وتطوير نفسك للأفضل حتي تستطيع اتقان عملك وكسب ثقة من حولكعاطفيًا: لاتحاول فرض آرائك على شريكك إعطيه الحرية والمجال للتعبير عن رأيه حتي لايبتعد عنك، استمع لآرائه التي تكون أكثر صوابًا من آرائك كثير من الآحيان.صحيًا: يجب أن تهتم بتقوية جهازك المناعي من خلال المؤكلات والمشروبات الصحية، وممارسة التمارين الرياضية البسيطة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.