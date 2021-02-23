50 قتيلًا خلال تمرد فى 3 سجون بالإكوادور

أعلنت شرطة الإكوادور أن خمسين سجينا على الأقل قتلوا، الثلاثاء، خلال تمرد في ثلاثة سجون في البلاد.وأوضحت الشرطة في تغريدة "حتى الآن ذكرت الشرطة الجنائية مقتل 50 شخصًا في صفوف السجناء" خلال اضطرابات وقعت في ثلاثة سجون في غاياكيل (جنوب غرب) وكوينسا (جنوب) ولاتاكونغا (جنوب).