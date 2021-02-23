موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة، يحظى بعمليات بحث مرتفعة على محركات البحث، نظرا لحلول الوقت الخاص بتحديد اليوم الذي يمكن للمستفيدين والمستحقين السحب من الأماكن المخصصة لذلك.





وفي السياق، أنشأت لجنة دعم ومساندة القوي العاملة الغير منتظمة اجتماعاً بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، وبحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير التضامن الاجتماعي نفين القباج، وكذلك أيضا رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ورئيس هيئة البريد المصري الدكتور شريف فاروق، وكذلك أيضا حضور كذلك مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الدكتور أسامة الجوهري ويمثل البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة الإدارية والقوي العاملة "الغير منتظمة".





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة





خلال الإجتماع قامت اللجنة بمناقشة كافة البيانات المتعلقة بالدفعات السابقة من منحة الرئيس للعاملة الغير منتظمة وقدره 500 جنية، وذلك من خلال قواعد الاستحقاق والتوزيع الجغرافي للمواطنين المستفيدين من المنحة، ويتم الصرف المحدد والمخصص لكل فرد من خلال منافذ البريد المصري والبنك الزراعي عبر البطاقة الإلكترونية وفاعليتها من خلال الهاتف الذكي، وتم تحديد موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة الرئيس للعاملة الغير منتظمة وذلك يوم الأحد الموافق 7 مارس المقبل.









وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان رسمي أن اللجنة تحرص علي تحقيق كافة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة القوي العاملة الغير منتظمة ومنح الدفعة الأخيرة من المنحة، وتنفيذ كافة إجراءات الاستحقاق التي تضمن حصول المستحقين علي المنحة ومساندة منافذ الصرف لتسهيل عملية الاستلام إن كان من البريد المصري أو البنك الزراعي أو عبر المحافظ الالكتروني علي الهاتف الذكي.





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الجدير ذكره هنا أن وزيرة التخطيط أوضحت أن مواعيد الصرف مشروطة ببعض الإجراءات أهمها التنسيق مع منافذ الصرف حفاظاً علي المواطنين وعدم التزاحم، وذلك وفقاً للإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد_19).







