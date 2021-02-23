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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 49 طن و150 كجم زبيب غير صالح الاستهلاك الآدمي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:44 م
زبيب غير صالح
زبيب غير صالح
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت حملة من إدارة مراقبة الأغذية في الغربية بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط ٤٩ طن ١٥٠ كجم زبيب مضاف إليه ألوان صناعية غير مصرح بإضافتهم، وتم ضبط الكميات بموجب محضر رقم ١ لسنة ٢٠٢١ وتم سحب العينات من المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الإقليمي بطنطا للفحص الصلاحية والاستهلاك الآدمي.

وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وتلقت إدارة مراقبة الأغذية إخطارا وتكليف من هيئة الرقابة الإدارية بتكثيف المرور على أماكن تصنيع وتخزين وعرض وبيع المواد الغذائية وتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ الأغذية بنطاق مركز زفتي والسنطة.

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية وتكليف الشناوي نجم مراقب عام الأغذية وسامي الجوهري مراقبة الأغذية، وبالاشتراك مع مراقبي الأغذية بجميع الإدارات الصحية، بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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