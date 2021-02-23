تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقصر

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر الاحتفالية التى أقامتها مؤسسة بداية أمل للتنمية بالتعاون مع جمعية اللؤلؤ المكنون بالأقصر التى أقيمت بديوان عام محافظة الأقصر، وتم خلالها تكريم عددًا من الأشخاص من ذوي الإعاقة وعقد المؤتمر الأول لذوى الهمم وتحدى الأعاقة لدعمهم ودمجهم فى سوق العمل.وتم خلال الاحتفال توزيع 6 مقاعد متحركة منها 2 كرسى كهربائى، وتوزيع ماكينات خياطة لثلاث فتيات لعمل مشغل وتوزيع قطع غيار سماعات للصم وضعاف السمع وتكريم فريق نادى الإرادة والتحدى، وتكريم حفظة القران الكريم والفنانين والرياضين.وأكد نائب محافظ الأقصر على أن الدولة تولى اهتمام خاص وكبير بملف ذوى الإعاقة من خلال دعم مبادرات عنهم، كما أنها خصصت لهم عامًا كاملًا، كما أن المحافظة تدعم كل ما من شأنة يساهم رفع مستوى التعليم والصحة والعمل لهم، كما شكر المؤسسة التى قدمت خطوات إيجابية ووجه الشكر لمديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة.حضر التكريم أمل النوبى رئيس مجلس إدارة مؤسسة بداية أمل، وصبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن وحفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسام القاضى رئيس نادى الإرادة والتحدى ومصطفى الناظر مدير المشروعات بمؤسسة بداية أمل.