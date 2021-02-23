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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سفيرة كوبا في مصر تزور الأقصر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:42 م
السيدة تانيا اجيار
السيدة تانيا اجيار فرنانديز السفيرة الكوبية
هدى الأمير
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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، السيدة تانيا اجيار فرنانديز السفيرة الكوبية فى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك فى عددًا من المجالات منها السياحة والاستثمار والقطاع الصحى والتعليم.

ومن جانبه رحب المحافظ بالسيدة تانيا فرنانديز وأكد على أهمية التعاون بين الجانبين، فى مجال السياحة.

وتمنت السفيرة الكوبية أن يكون ثمرة هذا اللقاء بداية لحضور لسائح الكوبى للتعرف على الحضارة المصرية، وبداية لحسن التعاون بين الجانبين، خاصة وأن دولة كوبا تشترك مع
مصر فى أعتمادها على قطاع السياحة كمصدر دخل، مؤكدة على اشتراك الشعب الكوبى مع المصرى فى حبهم للسياحة الثقافية.

وكانت سفيرة كوبا قد أبدت انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة الشعب المصرى، وأثنت على ان مصر من من أكثر الدول امنا وأقلها إصابة بفيروس كورونا، حضر اللقاء الدكتور سعدى عبد القادر مدير أدارة البرامج الأجنبية بديوان عام المحافظة.

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