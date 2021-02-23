رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة متأثرة بخسائر للتكنولوجيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:35 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
طباعة
أغلقت سوق الأسهم الأوروبية على انخفاض، الثلاثاء، مع تعرض قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا لضغوط من ارتفاع عوائد السندات السيادية في حين ألقت نتائج متباينة للشركات شكوكا على وتيرة التعافي بعد كوفيد-19.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.4 بالمئة، وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاضات لثاني جلسة على التوالي لتواصل التراجع من أعلى مستوياتها في 20 عاما.

وتأثرت الأسهم أيضا بزيادة في عوائد السندات السيادية مؤخرا، إذ أن العوائد الأعلى لأدوات الدخل الثابت تتيح للمستثمرين بديلا أكثر آمانا مقارنة بالأسهم المحفوفة بمخاطر عالية نسبيا.

ويعتبر المستثمرون أيضا أن أسعار أسهم التكنولوجيا على وجه الخصوص وصلت إلى مستويات شديدة الارتفاع بعد أدائها القوي منذ بدأت جائحة كوفيد-19.

ومع هذا فإن أسهم البنوك الأوروبية استفادت من زيادة في تكاليف الاقتراض وأغلق مؤشرها مرتفعا حوالي واحد بالمئة مع صعود المؤشر إيبيكس للأسهم الإسبانية المثقل بالبنوك 1.7 في المئة.

وسجلت الأسهم الأوروبية صعودا حادا من مستوياتها المنخفضة التي انزلقت إليها العام الماضي بفعل الجائحة لكنها لم تتمكن من الوصول إلى المستويات المرتفعة السابقة على كوفيد-19 بسبب شكوك بشأن
التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو بعد موجة جديدة من الإغلاقات في دول رئيسية.

موضوعات متعلقة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

الأكثر قراءة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة

أنور مغيث: نحتاج لتجديد الخطاب الثقافى.. وتفعيل المواطنة والقضاء على الإرهاب يتطلب نشر الفنون وتنمية الإبداع

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني