«الحرف اليدوية»: دور كبير لـ«التضامن» في دعم الحرفيين بمعرض «ديارانا»

زار وفد غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، معرض ديارنا، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أثنى مسعد عمران رئيس الغرفة على الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لدعم الحرفيين بالقطاع من خلال توفير أماكن للعرض بالمعرض، وتذليل العقبات أمامهم وتوفير التسويق لهم لتفادي أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في ضرر عديد القطاعات.ومن ناحية أخرى التقى مسعد عمران رئيس الغرفة وهشام الجزار وكيل الغرفة وعضو مجلس الإداره بالمهندسة رحاب منصور والمدير التنفيذي ممدوح الشربيني، نائب محافظ القاهرة وعدد من قيادات المحافظة لحل مشاكل قرية الفواخير بمنطقة بحر البقر بمصر القديمة.وكشف عمران، أن الاجتماع بحث سبل دعم الحرفيين بقريه الفواخير بحضور ممثلي القرية، حيث تم وضع خطط محددة لحل كافة أزمات القرية لعودة صناعة الخزف مرة أخرى من جديد في أفضل حالاتها، يأتي اللقاء في إطار بحث مجلس إدارة الغرفة الدائم لحل كافة الأزمات التي تواجه القطاع بكافة قطاعاته.