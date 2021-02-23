2723 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان اليوم الثلاثاء إلى 359 ألف و320 حالة بعد تسجيل 2723 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ما يرفع عدد الوفيات إلى 4446 منذ 21 فبراير من العام الماضي.وبدأت في 14 من الشهر الجاري حملة التطعيم ضد كورونا في لبنان بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "فايزر " في اليوم السابق وتضمنت حوالي 28 ألف و500 جرعة.ووصلت الدفعة الثانية من اللقاحات السبت الماضي وتضمنت حوالي 31500 جرعة من لقاح فايزر على أن يتوالى وصول دفعات أخرى من اللقاحات في الأسابيع المقبلة.