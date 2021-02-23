آلاف البريطانيين يوقعون عريضة تطالب بعطلة وطنية في نهاية الإغلاق

حصدت عريضة للمقيمين في إنجلترا للحصول على عطلة وطنية في اليوم الذي سيتم فيه رفع قيود فيروس كورونا، وتحديدا يوم 21 يونيو، أكثر من 11 ألف توقيع حتى اليوم الثلاثاء.ويعني هذا أن الحكومة البريطانية يجب أن ترد على الاقتراح.وبمجرد أن يصل عدد التوقيعات إلى 100 ألف، يجب أن يناقشها النواب في البرلمان البريطاني.وتطلب العريضة من الحكومة تخصيص عطلة مرة واحدة "كفرصة للعائلات والأصدقاء للالتقاء".وحصلت العريضة على قدر كبير من الدعم بعد أن نشرها جاك كيمب، وهو شاب من ديفون، في جنوب غرب إنجلترا، عبر تويتر.وأنشأ الشاب 18 عاما حسابا على تويتر باسم "دايزانتل جون 21" يغردون عبره عدد الأيام المتبقية حتى 21 يونيو، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا التاريخ باعتباره اليوم المتوقع أن تتمكن فيه إنجلترا من التخلي عن قيود فيروس كورونا، وصار له 46 ألف متابع في أقل من 24 ساعة.