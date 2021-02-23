السودان و«الأمم المتحدة» يؤكدان أهمية تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش،- خلال اتصال هاتفي- أهمية تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.وأوضح مجلس الوزراء السوداني - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم خلال الاتصال أيضا التطرق إلى الوضع الإقليمي بالمنطقة خاصة ملف سد النهضة والوضع على الحدود السودانية الإثيوبية.من جانبه، أكد جوتيريش، التزام الأمم المتحدة بدعم التحول الديمقراطي والسلام في السودان.