تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

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مباريات افريقيا اليوم

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وسيفتقد الترجي جهود مدافعه محمد أمين توجاي، بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في الكاحل، بينما يواصل حارس المرمى معز بن شريفية غيابه عن تشكيلة الفريق.



بينما يأمل مولودية الجزائر، في استغلال عامل الأرض، من أجل تحقيق فوزه الأول في المجموعة، بعد انتزع تعادلًا سلبيًا ثمينًا في القاهرة، أمام مضيفه الزمالك، في الجولة الأولى.



يقدم لكم «الدستور»، على القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة دوري أبطال أفريقيا وكذلك بطولات ودوريات العالم والمباريات الأوروبية، حيث يترقب متابعي الكرة الإفريقية اليوم مباراة القمة النارية بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.تردد مشاهدة برامج قناة الجزائرية الارضية على النايل ساتالقمر الصناعي نايل ساتالتردد 11680Horizontale2750056شفرة بيس BISS الجزائرية الأرضية هو كالتالي:00 00 00 00 00 00 00 11القناة الارضية الجزائرية الوطنية algerian tv channels 1 قناة عامة تعرض كل ما يهم المشاهد داخل ارض الوطن من برامج مختلفة في عدة مجالات وبهدف الوصول الى اكبر عدد ممكن من الجمهور خارج التراب الوطني فقد شرعت في بث برامجها على مدار النايل سات وهي تعد القناة الاولى ضمن باقة القنوات التابعة لمؤسسة التلفزيون الجزائري، وتتمتع القناة باهتمام كبير خاصة من قبل محبي كرة القدم اذ تذيع مباريات الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم ومقابلات دوري المحترفين في بث حي مباشر بالاضافة الى انها تنقل أيضا بعض مواجهات كاس افريقيا والعالم.يحل فريق الترجي التونسي، ضيفًا على مولودية الجزائر، بملعب (5 يوليو) بالجزائر العاصمة، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.وسيخوض حامل لقب دوري الأبطال في نسخة 2018-2019، مباراة اليوم، منشيًا بتصدره للمجموعة، بعد فوزه في الجولة الأولى، على تونجيث السنغالي، بهدفين لهدف.