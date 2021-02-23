الإمارات توقع صفقات عسكرية بنحو 18 مليار درهم

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية توقيع 12 صفقة عسكرية جديدة، اليوم الثلاثاء، بمعرض الدفاع الدولي "آيدكس" بقيمة خمسة مليارات و589 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي وقعتها خلال المعرض منذ انطلاقه يوم الأحد الماضي نحو 17 مليارًا و913 مليون درهم.وقال المتحدث الرسمي للمعرض العميد ركن محمد الحساني إن "إجمالي حجم الصفقات الخارجية بلغ مليارًا و167 مليون درهم، والتي تمثل نسبة 21% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية أربعة مليارات و425 مليون درهم، بنسبة 79%"، مشيرًا إلى أن العقود توزعت على ست شركات خارجية، وست شركات محلية.ومن أبرز الصفقات المحلية التي تم توقيعها كانت مع شركة (ياس القابضة) لشراء راجمات وصواريخ نوع تشونمو الكورية لصالح القوات البرية بقيمة 2 مليار و955 مليون درهم، وصفقة مع شركة أبوظبي لبناء السفن لخدمات الإدارة الشاملة الفنية لزوارق وسفن القوات البحرية لصالح القوات البحرية بقيمة 650 مليون درهم.كما تضمنت أيضا صفقة مع شركة فالو إكويبمنت لتقديم الإسناد الفني لتوريد كافة قطع غيار آليات التاترا وآليات القوات المسلحة لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمـة 60 مليون درهم، وصفقة مع أونيلوكس هيفي إكويبمنت بقيمة 30 مليون درهم، لتقديم خدمات الإسناد الفني لمدرعة ظبيان والمدفع إتش 45 والدبابة لوكليرك والناقلة بي إم بي 3 لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة.