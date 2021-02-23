انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق المعهد الفنى بالمحلة

أمرت نيابة المحلة، بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق الطابق الثالث داخل المعهد الفني الصناعي بدائرة قسم أول المحلة، حيث لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران نتيجة الاختناق بسبب تصاعد الأدخنة، وعدم تمكن الأهالي من إنقاذهم قبل وصول رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق.كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل بالمعهد الفني الصناعي بالمحلة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق.وأسفر الحريق عن وفاة "م. ع. ع" 40 سنه مقيم بكفر الشيخ وإصابة "ع. ا. ا." 18 سنة مقيم بكفر الشيخ و"ا. م. ش" 19مقيم بكفر الشيخ (مصاب).وانتقل إلى مكان الحريق سيارات الحماية المدنية المطافئ والإسعاف وتمت السيطرة على الحريق كما تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم لهم.