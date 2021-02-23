الطاقة الذرية «قلقة» حيال وجود مواد نووية غير مصرح بها في إيران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس في فيينا الثلاثاء، إنها "قلقة للغاية" حيال إمكانية وجود مواد نووية غير مصرح بها في إيران.وأتى هذا الكلام في جو من التوتر فيما بدأت إيران الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الأممية بعد انتهاء مهلة حددتها إيران لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.